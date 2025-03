Ilgiorno.it - La fila in Italia... esercizio sociale sempre ostico

Leggi su Ilgiorno.it

Negri L’eccezione alla regola è diventata la regola dell’eccezione. O volenti o subenti, ci tocca. Dite che la deroga immotivata, il permesso speciale, la rivendicazione di un privilegio ingiusto sono vizi italici fin dai tempi del Carlo Codega? Sarà vero, ma da un po’ di tempo ho l’impressione che si vada esagerando anche su questo ignobile fronte. Perché non parlo di eccezioni alla regola tali da finire in corte d’assise, ma di quelle nelle quali, con urticante frequenza, ci imbattiamo ogni giorno. Noto che le eccezioni di cui sopra, dal mio osservatorio remissivo, si producono spesso durante unaper noi che abitiamo tra il Brennero e Lampedusa. Come laal supermercato: si procede lenti verso la cassa e dietro di noi c’è un ribollire di umanità scalpitante di inderogabili urgenze e di singolari istanze di precedenza: “Scusi, posso passarle davanti?”.