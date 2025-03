Unlimitednews.it - La Ferrari è pronta per Melbourne, Vasseur “Vogliamo dare il massimo”

Leggi su Unlimitednews.it

(AUSTRALIA) (ITALPRESS) – E adesso si fa sul serio. Dopo un inverno di lavoro e i test in Bahrain, la Formula Uno scende in pista. Appuntamento ache, a sei anni dall’ultima volta (2019), torna a ospitare la prima gara della stagione. Sul tracciato cittadino di Albert Park inizierà la nuova stagione della, che al volante della SF-25 schiererà sulla griglia di partenza Charles Leclerc e Lewis Hamilton, la line-up numero 140 nella storia del team, l’ottava a debuttare in Australia. Il sette volte campione del mondo diventerà al contempo il 98° pilota ad aver gareggiato in Formula 1 su una, il 78° ad averlo fatto da rappresentante ufficiale della Scuderia.“L’attesa è finita e siamo pronti a scendere in pista per la prima gara della stagione – le parole di Fred– In un certo senso sembra di tornare al passato, dato che sono trascorsi alcuni anni dall’ultima volta che l’Australia ha ospitato il round di apertura.