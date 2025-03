Ilgiorno.it - La ex villa della mafia intitolata al giudice Livatino

È una storia di primi. Il primo bene confiscato in provincia di Lecco. Il primoad occuparsi dei feroci mafiosiStidda. Il primo testimone di giustizia in Italia. In quella villetta di Galbiate ci abitavano Maria Sacco e il marito Vincenzo Musolino, "commercialista" e cognato del boss‘ndrangheta Franco Coco Trovato. Chissà quante volte i due "di famiglia" si sono trovati in salotto per discutere di malaffare. Ora però quella villetta di Galbiate è la casa degli anziani, perché da 20 anni sede di un cento diurno integrato per anziani, il Cdi Le Querce di Mamre, gestito dagli operatoricoop sociale L’Arcobaleno. Nei giorni scorsi è stato dedicato al magistrato Rosario, assassinato dai sicariStidda sicula: era il 21 settembre 1990 e aveva 38 anni. Al delitto ha assistito Pietro Nava, agente di commercio di Lecco che aveva 41 anni, divenuto il primo testimone di giustizia in Italia, a costo di cambiare identità e vita.