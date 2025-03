Linkiesta.it - La disfatta della sinistra radicale in Groenlandia allontana l’indipendenza dalla Danimarca

Prevedere l’esito delle elezioni di un paese con gli stessi abitanti di Tivoli ed esteso metà dell’Unione Europea, era un compito complicato anche per i migliori sondaggisti, non c’è da stupirsi, quindi, se i tentativi di dare una forma alle opinioni dei groenlandesi prima del voto di martedì, alla luce delle sparate trumpiane, sono andati falliti. Se non altro, è stata confermata una regola di questa prima metà di decennio, e cioè che i governi in carica subiscono pesanti battute d’arresto: vale per gli Stati Uniti, per la Germania e non fa eccezione la, dove il governo indipendentista diè andato incontro a una batosta che gli analisti non erano stati in grado di anticipare.La notizia, a Nuuk più che altrove, è che è stato interrotto il duopolio Siumut-IA, i due partiti che dall’autonomia del 1979 esprimevano il Primo Ministro e che hanno governato laper gli ultimi tre anni in una grande coalizione.