La difesa di Alberto Stasi | Aspettiamo gli esiti sul dna di Sempio poi valutiamo la revisione del processo

“Al momento noi non faremo un’istanza didelsull’onda mediatica, non abbiamo fretta di fare cose eclatanti, non si tratta ormai di tirare fuori qualcuno di galera, perchéla pena l’ha già praticamente scontata”. Giada Bocellari, l’avvocata che assiste, parla all’indomani della notizia dell’avviso di garanzia per Andrea, amico del fratello di Chiara Poggi, la cui posizione era già stata archiviata otto anni fa. Giovedì 13 marzodovrà sottoporsi all’esame del Dna, operazione necessaria per dare riscontro a due recenti consulenze, una delladie una dei pm, secondo le quali le tracce genetiche trovate sotto le unghie della vittima sono sue. Ladi, che a Bollate sta finendo di scontare la pena a 16 anni di carcere, chiarisce che “prima o poi” chiederanno ladel, ma solo quando “avremo glidella consulenza dei pm” di Pavia sulle tracce genetiche e restano in attesa di nuove indagini.