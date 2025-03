Sport.quotidiano.net - La curiosità. Il centrocampista Suplja convocato nella Nazionale Under 21 del Kosovo

Ilbianconero Elvaris(foto), parteciperà al ritiro della sua, l’21 del, di cui da tempo è punto di riferimento, dal 17 al 26 marzo prossimi. Durante questo periodo il ragazzo sosterrà due amichevoli, con l’21 della Turchia e con l’21 della Moldavia., quindi, salterà la trasferta sul campo della Fulgens Foligno, in programma domenica 23. Il classe 2006 è arrivato in bianconero lo scorso gennaio, dal Terranuova Traiana (domenica quindi scenderà in campo da ex), anche se il suo cartellino appartiene all’Empoli, club che quindi ne deciderà il futuro. Un ingaggio dettato dalla necessità di innestare la rosa con undi movimento, che favorisse l’utilizzo dell’esperto Giusti in porta. E in effetti, da quando ha indossato la maglia titolare, non se l’è più tolta.