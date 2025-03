Ilfattoquotidiano.it - La crociata di Trump contro la scienza. Non solo tagli al budget delle agenzie. “Bocciati” i primi programmi di ricerca

A Boston, a metà febbraio, si è tenuta la riunione annuale dell’American Association for the Advancement of Science. Si è parlatomolte minacce che l’uomo e il pianeta devono affrontare: dal riscaldamento globale ai progressi inllati dell’intelligenza artificiale a nuove epidemie. Ma si è discusso, spesso a porte chiuse e in incontri riservati,minacce chee scienziati stanno subendo negli Stati Uniti, a opera proprio del governo degli Stati Uniti. Ritiro dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dagli accordi di Parigi, chiusura di USAID e deisanitari che l’agenzia gestisce in molte aree del mondo, blocco di tremila miliardi di dollari in finanziamenti governativi, ciò che potrebbe mettere a rischio il funzionamento del Medicaid. Ma anche sospensione dei lavori per i Centers for Diseasel and Prevention (quelli che hanno gestito la pandemia) e per il National Institutes of Health (che si occupa dibiomedica).