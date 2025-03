Formiche.net - La crisi della cantieristica Usa pregiudicherà il futuro dell’Aukus? L’analisi di Caruso

L’accordo sui sottomarini nucleari australiani, fiore all’occhiello del patto Aukus (Australia – Regno Unito – Stati Uniti), sta mostrando preoccupanti crepe. L’Australia ha recentemente versato 500 milioni di dollari agli Usa come primo pagamento di un totale di tre miliardi previsti, ma crescono i dubbi sulla concreta realizzazione del programma.Una scommessa rischiosaIl piano originale prevedeva che l’Australia acquistasse tra tre e cinque sottomarini nucleari classe “Virginia” dagli Stati Uniti a partire dal 2032, per poi costruirne di propri dal 2040. Un investimento colossale: 368 miliardi di dollari fino al 2050.Ma secondo quanto riportato recentemente dal Congressional Research Service americano, la capacità produttiva navale statunitense è talmente compromessa da non riuscire a soddisfare nemmeno il fabbisogno interno.