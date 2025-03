Lanotiziagiornale.it - La Corte dei conti scagiona Todde: “Nessuna irregolarità nelle spese”

Il rendiconto dellesostenute da Alessandrae dal Comitato elettorale M5S nella campagna per le regionali del 2024 è pienamente regolare. A confermarlo ieri la delibera 1/2025 delladei, che ha effettuato una verifica sulledei partiti e dei singoli candidati.Si tratta del secondo esame, dopo quello svolto dal Collegio regionale di garanzia elettorale dellad’appello di Cagliari. Allora l’esito fu assai diverso, tanto che il 3 gennaio scorso il Collegio (a maggioranza di 4 voti contro 3) concluse la verifica con un’ordinanza di decadenza per la presidente, motivata da supposteelettorali. Contro quel provvedimento laha presentato ricorso al tribunale ordinario e la prima udienza è fissata per il 20 marzo prossimo.Un enorme punto a favore dellaLa verifica delladeinon smentisce né sostituisce l’ordinanza, ma sicuramente rappresenta un punto pesante a favore della governatrice.