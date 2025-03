Iodonna.it - La collezione presentata l'ultimo giorno della settimana della moda

Parigi, 11 mar. (askanews) – Nell’di Parigi è andata in scena la sfilata di Chanel al centronavata del Grand Palais, dove è stato installato un monumentale nastro nero. Leggi anche › Street Style Paris Fashion Week 2025/2026: chi è In e chi è Out? Laautunno-inverno 2025-2026 è un gioco di proporzioni e sovrapposizioni: le giacche di tweed con bottoni gioiello si sono trasformate in lunghi abiti cappotto, la camicia arriva fino alle caviglie e la giacca corta è abbinata a lunghe gonne trasparenti dello stesso colore.Tornano alcuni completi iconici del lussuoso marchio francese ma sovrapposti e in una versione con trasparenze. Un gioco di scale e misure che si riflette anche negli accessori: con borse che ricordano enormi collane di perle, grandi anelli e mega-pochette o, al contrario, microborse.