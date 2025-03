Lettera43.it - La classifica delle migliori università al mondo per facoltà

Leggi su Lettera43.it

È stata pubblicata la QS World University Rankings by Subject per il 2025, lache fornisce un’analisi comparativa sulle prestazioni di oltre 1.700in 100 Paesi e territori in 55 discipline accademiche e cinque ampie aree di studio (Arti e discipline umanistiche, Ingegneria e tecnologia, Scienze della vita, Scienze naturali, Scienze sociali e gestione). I risultati vedono gli atenei degli Stati Uniti in testa in 32 discipline, quasi il doppio rispetto al Regno Unito (al secondo posto con 18 discipline in prima posizione). L’istituzione più performante alè l’di Harvard, con il primo posto in ben 19 discipline. Segue il Massachusetts institute of technology, che primeggia in 12 discipline. Leitaliane compaiono per ben sette volte nelle top 10varie materie, con La Sapienza di Roma che si è confermata per il quinto anno consecutivo la migliorenegli Studi classici.