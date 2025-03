Iodonna.it - La città si è candidata col progetto "Pordenone 2027. Città che sorprende" con cui ha battuto le 9 finaliste, da Alberobello a Pompei. Riceverà un contributo finanziario di un milione di euro

sarà la Capitale della Cultura italianacon ilche. Ladel Friuli-Venezia Giulia ha avuto la meglio sulle altre nove, cioè, Aliano (provincia di Matera, Brindisi, Gallipoli, La Spezia,, Reggio Calabria, Sant’Andrea di Conza (Avellino), Savona. Le verrà assegnato undi undiper realizzare le iniziative e gli obiettivi delineati neldi candidatura. Nonostante l’ampia rappresentanza del Sud nella rosa dei finalisti, l’assegnazione premia così di nuovo il quadrante Nord-Est dell’Italia. Una zona della penisola già gratificata dalla presenza della Capitalepea della Cultura in carica, Gorizia. L’Aquila, capitale della Cultura 2026: 14 luoghi da scoprire X Leggi anche › Capitale della Cultura: 10italiane in corsa per il titoloCapitale della cultura italianaIl Ministro Giuli ha parlato «di lavoro appassionato delle dieci, con proposte di altissimo livello, nel segno della pluralità e della trasversalità, un punto di forza di questo appuntamento».