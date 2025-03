Movieplayer.it - La città proibita è grande cinema internazionale con un cuore italiano

Fin dai suoi cortometraggi, Gabriele Mainetti ha dimostrato di avere un'idea diinedita per il nostro panorama: ambiziosa e post moderna, guidata dall'intenzione di abbattere i confini, pur conservando uno spirito. Come dimostra il suo ultimo film, aldal 13 marzo. Nella cornice di Lucca Changes, l'edizione in digitale di Lucca Comics & Games tenutasi a distanza nel 2020, spiccò un incontro con Gabriele Mainetti. Durante la conversazione il regista raccontò dei fatti molto significativi che testimoniarono la sua considerazione a livellodopo il successo folgorante di critica e pubblico della sua opera prima, Lo chiamavano Jeeg Robot. Mainetti disse che all'estero rimasero molto impressionati dal suo lavoro, tanto che fu avvicinato dalla Sony per diverse proposte, da Black Cat a Silver Sable, fino, addirittura, al progetto legato al rilancio di Venom.