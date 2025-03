Lanazione.it - La città piange Vera Dragoni. Fu la madre della Dc a Firenze. Un impegno lungo 107 anni

di Francesco Ingardia "ha concluso la sua operosa esistenza" a 107, dopo aver contribuito a fondare a la Democrazia Cristiana. Sulle pagine de La Nazione un annuncio funebre, un necrologio pubblicato secondo le sue volontà "ad esequie avvenute: è il suo ultimo affettuoso saluto a parenti, amici e conoscenti. A tutti giunga la sua gratitudine ed il suo augurio per una vita lunga e proficua, serena e felice, protetta da Maria Santissima e da Cristo Gesù". Nata a il 17 dicembre 1917,conseguì la laurea in lettere prima all’Università Cattolica di Milano, poi in pedagogia all’Università. Ha insegnato lettere nelle scuole secondarie parificate, poi è stata maestra nelle scuole elementari statali e nel 1963 divenne direttrice didattica. Sempre impegnata nel mondoscuola, ha collaborato a numerose iniziative culturali, pedagogiche e didattiche promosse dal ministeroPubblica istruzione.