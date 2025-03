Formiche.net - La Cina va al primo test dei mercati dopo il Congresso

Palla al centro. Per laarriva il, vero,con iall’indomani deldel Popolo che ha sancito nuove, gigantesche, operazioni di raccolta fondi per rilanciare l’economia. Piccolo promemoria. Quest’anno, per finanziare un deficit al 4% e un aumento della spesa militare, saranno emessi buoni del tesoro per un valore totale di 1.300 miliardi di yuan (circa 182 miliardi di dollari), con un incremento di 300 miliardi di yuan rispetto all’anno precedente. I fondi saranno utilizzati per finanziare programmi di permuta commerciale, finalizzati a stimolare il consumo interno e gli investimenti in infrastrutture, ricerca e sviluppo.Inoltre, Pechino prevede di spendere 1.784,7 miliardi di yuan (245,7 miliardi di dollari) per la difesa, una cifra comunque tre volte inferiore rispetto al budget di Washington.