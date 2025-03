Puntomagazine.it - La Cina risponde ai dazi di Trump: “Prenderemo tutte le misure necessarie per difendere i nostri diritti”

Lapromette una risposta risoluta aiimposti dagli Stati Uniti su acciaio e alluminio, minacciando ritorsioni se le tensioni commerciali continueranno a intensificarsi.In risposta all’entrata in vigore deidoganali del 25% su acciaio e alluminio voluti dall’ex presidente Donald, laha dichiarato di essere pronta a adottareleper proteggere i propri interessi elegittimi. La portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, ha espressamente avvertito che se gli Stati Uniti dovessero continuare nella loro politica di soppressione nei confronti della, Pechinorà in modo “risoluto“.Durante il briefing quotidiano con la stampa, Mao ha sottolineato che lanon resterà in silenzio di fronte a questeunilaterali e che difenderà con fermezza la sua sovranità economica.