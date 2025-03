Gravidanzaonline.it - “La chiusura delle tube può causare dolori molto forti?”

Buongiorno dottore, ho 32 anni e ho partorito circa tre settimane fa il mio terzo figlio, con un cesareo. Ho altri due bambini, il primo avuto con parto naturale e il secondo col cesareo. Dopo quest’ultima gravidanza ho richiesto lama ho deilancinanti.Durante la degenza ospedaliera non ho avuto particolari problemi, a parte. Una volta a casa, durante queste tre settimane la cosa che più mi turba è un doloressimo al lato destro dell’addome, che mi impedisce spesso anche di camminare, per cui devo stare o seduta o stesa.La ginecologa mi dice che si tratta del periodo post-operatorio relativo sia alla sterilizzazione tubarica che al cesareo. A me però non sembranonormali e sononervosa e preoccupata. Può essere andato storto qualcosa durante l’intervento? Dovrei chiedere un altro parere e fare un’altra visita? Grazie mille.