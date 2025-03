Lopinionista.it - “La cattiva strada – Viaggio nelle carceri minorili italiane”, reportage sui reati minorili

ROMA – Giovedì 13 marzo alle 10 in Sala della Regina sarà presentato “La”,suirealizzato da Gaia Mombelli per Sky TG24. Introduce il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Interviene il deputato Gian Antonio Girelli. Nell’occasione sarà proiettato un estratto delle puntate.Saranno presenti, tra gli altri: Antonio Sangermano, Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Cira Stefanelli, Direttore Ufficio III della Direzione Generale della Formazione del Ministero della Giustizia, i criminologi Silvio Ciappi e Guido Travaini, la scrittrice Elisabetta Dami, e alcuni direttori die istituti penitenziari. L’evento sarà trasmesso in diretta webtv Camera.L'articolo “La”,suiL'Opinionista.