La carica dei diecimila a Tipicità | Apriamo ponti con altre comunità

Si chiude con grande soddisfazione la puntata numero trentatré diFestival. Quasi duecento le realtà in vetrina nei padiglioni del Fermo Forum, con le qualità marchigiane al centro della scena, insieme adundici regioni italiane rappresentate nel corso della kermesse fermana. Dall’estero, l’Argentina con la città di Bahia Blanca ospite d’onore e delegazioni da Ucraina con la città di Lozova e dal Giappone con l’università di Ritsumeikan, in vista della missione che attendea giugno nella settimana delle Marche al Padiglione Italia dell’Expo mondiale di Osaka. Grande l’emozione del sindaco Paolo Calcinaro nel commentare i risultati di un evento di grande rilevanza: "Con questa trentatreesima edizione si conferma il ruolo dicome insostituibile motore di valorizzazione e visibilità per il territorio e per la nostra regione, con la capacità di dialogare ed aprirecon tantenazionali ed internazionali".