La caduta di Númenor

Come ogni lettore del Signore degli anelli sa, l’impresa della Compagnia dell’Anello si staglia sullo sfondo di un’articolata mitologia. E ogni appassionato della “Terra di mezzo” sa bene che l’elaborazione dei miti che le danno vita impegnò Tolkien per più di mezzo secolo, dai primi abbozzi negli anni della Prima guerra mondiale fino alla morte, ma non fu mai portata a compimento. Il compito di riordinare i testi tolkieniani, coordinarli in un insieme coerente, pubblicarli – anche questo è cosa nota – è stata assunta dal figlio Christopher, che ha dedicato praticamente tutta la sua attività letteraria all’opera di offrire al pubblico il lascito letterario del padre. Il risultato è stata una serie di libri di taglio diverso, dal pionieristico Silmarillion, in cui Tolkien jr. raccoglie l’essenziale dei testi paterni, e per integrarli in un percorso unitario non esita a cucirli con interventi propri, alla (pressoché) definitiva Storia della Terra di Mezzo, raccolta filologicamente rigorosa e scrupolosamente annotata di tutti gli scritti che Tolkien ha lasciato, compresi frammenti e varianti.