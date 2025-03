Lanazione.it - La bandiera dei record. Ripiegata alla Imm e pronta a sventolare nei cieli di Ferrara

Un enorme tricolore da guinness world. Di grande impatto scenico il battesimo della nuovaitaliana più grande al mondo, piegata ieri all’interno del padiglione E di Carrarafiere e che, nei giorni scorsi, aveva suscitato l’interesse di vari media nazionali a causa della particolarità dell’evento. Giusto per dare un’idea, il tricolore italiano, con i suoi 3.300 metri quadrati, equivale a poco più della metà della superficie di un campo da calcio, raddoppiando la precedente misura dellapiù grande di ‘appena’ 1.600 metri quadrati. Questi 3.300 metri quadrati rendono lail più grande tricolore italiano al mondo, mentre se si guarda alle bandiere in generale, ne sono state realizzate in passato solo due più estese: una in Germania e un’altra negli Emirati Arabi Uniti.