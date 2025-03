Serieanews.com - Kvaratskhelia-PSG, beccatevi questo: già sfatati due falsi miti

al PSG, tra critiche e rivincite: scopri perché il suo trasferimento sta già zittendo le accuse e riscrivendo le regole-PSG,: giàdue(Foto: Ansa) – serieanews.comC’è stato un momento, poco prima chemettesse piede in Francia, in cui sembrava che il Paris Saint-Germain stesse firmando il solito contratto da cartellino e panchina. Un altro talento sacrificato sull’altare delle stelle.E invece no. Il georgiano ha preso quella maglia, ci ha messo dentro la sua storia e adesso sta iniziando già a dettare legge sulle fasce del Parco dei Principi. Chi aveva frettolosamente archiviato il suo trasferimento come un salto nel vuoto o, peggio, come una fuga dorata, oggi si ritrova a riconsiderare tutto.Ma facciamo un passo indietro.