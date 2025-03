Thesocialpost.it - Kursk, i russi riconquistano la città di Sudzha. Soldati ucraini in ritirata

hanno occupato, che rappresentava il cuore dell’operazione ucraina, iniziata nell’agosto dell’anno scorso. All’alba, l’attacco ucraino aveva sorpreso ial posto di frontiera, spingendo i carri armati ad occupare circa 1.200 chilometri quadrati di territorio russo nella regione di. Negli ultimi giorni, con l’avanzata russa sempre più decisa a riconquistare l’intera area prima di negoziare, erano rimasti meno di 300a resistere.Le truppe ucraine stanno ritirandosi, e secondo molte fonti, tra cui anche ucraine, l’operazione sembra ormai giunta al termine. La battaglia è stata cruenta, ma la sua conclusione potrebbe non essere un episodio isolato, considerando la grande giornata diplomatica di ieri in Arabia Saudita. Si vocifera, senza conferme ufficiali, che la strategia per l’uscita da, che stava diventando una carneficina per le forze ucraine, sia stata discussa e probabilmente concordata durante i colloqui a Gedda.