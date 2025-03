Inter-news.it - Kompany non vede l’ora: «Visto tante partite dell’Inter, squadra top!»

Il Bayern Monaco di Vincentha superato l’ostacolo Bayer Leverkusen e ai quarti di finale di UEFA Champions League affronterà proprio l’Inter. In un’intervista dopo la partita, il tecnico dei tedeschi su Sky Sport ha parlato proprio dei nerazzurri.NUOVE DICHIARAZIONI – Vincentpunta alla finale, che quest’anno si giocherà proprio a Monaco di Baviera. Prima però dovrà affrontare l’Inter ai quarti di finale. Unatosta a cos, così come ha ribadito dopo la partita vinta col Bayer Leverkusen: «Ho, ha dimostrato di essere unacosnegli ultimi anni come negli anni in cui vinceva tanti trofei. Per quello che sta dimostrando in questo periodo devo dire che è veramente unatop! Sarà un avversario tosto, tra i più difficili che potessimo incontrare nel nostro cammino, ma siamo in questa competizione e siamo qui percome questa, sarà bello.