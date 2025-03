Internews24.com - Kompany (allenatore Bayern): «Inter a San Siro? Fantastico, non vediamo l’ora di giocare contro i migliori»

Leggi su Internews24.com

di Redazione): «Inter a San, nondi». Le parole del tecnicoVincentdelMonaco, parla così in vista dei quarti di finale di Champions trae Inter dopo il passaggio del turno conquistatoil Bayer Leverkusen.Le sue parole: «I ragazzi hanno dimostrato ancora una volta oggi quanta fame hanno e cosa vogliono ottenere. Abbiamo vinto, ma ora voglio fare il contrario e non fare grandi discorsi. È stato bello, abbiamo vinto e andiamo al turno successivo. Da domani in poi l’attenzione sarà di nuovo sull’Union Berlin. Inter a San? In realtà è, ma ci sono ancora alcune partite in mezzo. Il nostro compito come allenatori è sempre quello di preparare la partita successiva, e durante la sosta per le nazionali vedremo cosa ci offre l’avversario.