Kolo Muani Juve, la volontà dell'attaccante è chiara ma… Operazione complessa col PSG: tutti gli ultimi aggiornamenti

di RedazionentusNews24, lama la fattibilità dell’rimanei dettagliTra i temi caldi in casac’è sicuramente il futuro di. Ladi rimanere in bianconero sembrama, secondo quanto riportato da Tuttosport, l’con il PSG è.La formula e il costosono elementi importanti che rendono in questo momento l’sicuramente non facile. I prossimi mesi saranno decisivi anche per capire ladei bianconeri di trattenerlo.Leggi suntusnews24.com