Ultimouomo.com - Kolo Muani e Vlahovic possono convivere?

La massima secondo cui le fortune delle grandi squadre passano per i piedi e per i gol dei propri attaccanti si è molto complicata negli ultimi anni. Non solo il ruolo della punta si è evoluto di per sé abbandonando il modello del finalizzatore puro (a parte qualche eccezione nel panorama attuale, come Erling Haaland) ma l’influenza sempre più grande del calcio associativo o relazionale ha anche sfumato i confini tra le sue funzioni. Da “fissatore” ed “attrattore”, il centravanti è passato ad essere parte integrante nello sviluppo del gioco, abbassandosi a ricevere spalle alla porta e relazionandosi con i compagni su tutto il fronte offensivo, con movimenti che non si sviluppano solo su assi verticali (vertice o profondità) ma anche orizzontali, in base alla posizione della palla.Tutta questa complessità è emersa nello scontro tra le idee tattiche di Thiago Motta e la rosa della Juventus, che proprio non riesce a trovare un proprio attaccante di riferimento.