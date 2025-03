Liberoquotidiano.it - Katia Ricciarelli, la confessione che sconcerta tutti: "Ecco chi è il politico più sexy"

Le vie dell'amore e della seduzione sono infinite. E non conoscono età., soprano, donna di spettacolo tra tv e cinema, ex moglie di Pippo Baudo, ospite di Un giorno da pecora su Rai Radio 1 non ha timore di sbottonarsi, metaforicamente parlando. E spazza: il conduttore Giorgio Lauro e gli ascoltatori, che avranno fatto un balzo sul divano o in auto, se al volante. La domanda è di quelle potenzialmente imbarazzanti, perché piuttosto intime e pruriginose: chi è ilpiù affascinante? La risposta della Ricciarellli è sicuramente imprevedibile: "Se dovessi scegliere qualcuno alla mia età sceglierei uno che mi dà serenità. E a me serenità la dà Antonio Tajani, è un signore e mette tranquillità. La serenità può portare anche sensualità". Punto di vista interessante, che sicuramente farà piacere al leader di Forza Italia, ministro degli Esteri e vicepremier.