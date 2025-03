Biccy.it - Karina Cascella torna in tv: “Ecco dove mi rivedrete”

è pronta are in televisione e a quanto pare “manca poco”. Lo ha dichiarato lei stessa su Instagramha svelato che la rivedremo in un programma “molto seguito che piace un sacco” nel “solito ruolo di sempre”.“Se mi manca andare in tv? Mi manca un pochino sì, infatti mia breve. In che trasmissione? Volete sapere troppo, ma non manca molto. Vi dico solo che è molto seguita e che vi piace un sacco”. Ovviamente non è nessun reality show. “Non è L’Isola dei Famosi, assolutamente no. Ma figurati se lascio il lavoro per andare due mesi chissà. No, no, non è un reality ve lo dico subito“. Come neanche Amici. “In giuria ad Amici? Non ho alcuna competenza per partecipare come giuria in un programma di talenti come Amici. Io sono una caccola in confronto a quei ragazzi bravissimi, non potrei mai giudicarli in alcun modo.