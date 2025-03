Tvzap.it - Karina Cascella è pronta a tornare in Tv: “Ecco dove mi rivedrete”

Personaggi Tv. Dopo una lunga assenza, Karina Cascella prepara il suo ritorno in televisione. È stata lei stessa ad annunciarlo nelle stories di Instagram. L'ex opinionista di "Uomini e Donne" ha svelato dove la rivedremo presto e soprattutto in quale vesti. Chi è Karina Cascella? Karina Cascella è un noto personaggio televisivo. Ha esordito nel piccolo schermo con "Vero amore", un docu-reality che esplorava le dinamiche sentimentali. Successivamente è diventata un pilastro del programma "Uomini e Donne", condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Sempre nelle vesti di opinionista è spesso apparsa nei salotti televisivi di Barbara D'Urso.