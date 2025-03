Isaechia.it - Karina Cascella annuncia il ritorno in tv e lancia degli indizi sul programma al quale prenderà parte

è stata ed è una delle opinioniste più apprezzate che ha presoa Uomini e Donne e spesso, sono in molti, a chiedere un suonel dating show di Canale 5 o comunque nel piccolo schermo.A tal proposito,, rispondendo alle consuete domande su Instagram ha fatto sapere che presto la rivedremo in tv. Dove? l’opinionista non lo ha rivelato ma ha precisato che è una trasmissione molto seguita:Mi manca un pochino si. infatti mi vedrete a breve. . Volete sapere troppo ma non manca molto. Vi dico solo che è molto seguita e che vi piace un sacco.gallery urls="https://static.nexilia.it/isaechia/2025/03/Instagram-.jpg,https://static.nexilia.it/isaechia/2025/03/Instagram--2.jpg"Poi allaè stato chiesto se è difficoltoso riscuotere successo nel mondo della televisione, e queste sono state le sue parole a riguardo:Non te lo so dire perchè io non ho mai avuto una carriera sfavillante.