Karate | Italia 29 convocati per la Premier League di Hangzhou

In vista della seconda tappa della2025, che si terrà ain Cina, l’delè pronta ad affrontare in massa la trasferta asiatica.A Parigi il debutto, senza però alcun podio per i colori azzurri. Ora però c’è da pensare al presente, in una manifestazione che vedrà al via circa 400 atleti provenienti da 68 nazioni.Di questi, ben 29 sarannoni. Fra loro: Mattia Busato, Gianluca e Daniele De Vivo, Clio Ferracuti, Matteo Fiori, Erminia Perfetto e Silvia Semeraro. Di seguito l’elenco completo di tutti ie la suddivisione in specialità e categorie di peso.Maschile Mattia Busato (Kata), Gianluca Gallo (Kata), Alessio Ghinami (Kata), Alessandro Iodice (Kata), Matteo Avanzini (Kumite +84 kg), Angelo Crescenzo (Kumite -60 kg), Daniele De Vivo (Kumite -75 kg), Gianluca De Vivo (Kumite -67 kg), Matteo Fiore (Kumite -84 kg), Michael Ghislandi (Kumite +84 kg), Danilo Greco (Kumite -60 kg), Carmine Luciano (Kumite -60 kg), Luca Maresca (Kumite -67 kg), Simone Marino (Kumite +84 kg), Michele Martina (Kumite -84 kg), Fabio Mazzoleni (Kumite +84 kg), Lorenzo Pietromarchi (Kumite -75 kg), Joseph Rossi (Kumite -75 kg), Federico Supino (Kumite +84 kg).