Kane recita mentre il Bayern Monaco si allevia insieme a Barcellona e Inter Milano

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-12 00:19:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:Harryha segnato uno e ha assistito l’altroilha completato una convincente vittoria aggregata su Bayer Leverkusen stasera con una vittoria per 2-0 al Bayarena.Seguendo 3-0 dalla prima tappa della scorsa settimana, aveva bisogno di qualcosa di speciale dagli uomini di Xabi Alonso per vederli fino ai quarti di finale della Champions League.Ma non è mai sembrato probabileil lato in trasferta dominava fin dall’inizio.ha visto un primo grido per un rigore saltato prima che Michael Olise facesse un colpo appena largo.segna in momento da dimenticare per SchickIl capitano dell’Inghilterraha trovato il bersaglio sette minuti nella seconda metà, tuttavia.