Inter-news.it - Kane: «Inter tra le migliori, sarà dura a San Siro! Ma sogno la finale»

dopo aver passato gli ottavi didi Champions League contro il Bayer Leverkusen, in un’vista realizzata da Sky Sport parla del prossimo avversario agli ottavi, cioè l’.PROSSIMI AVVERSARI – Harryelogia l’, prossima avversaria del Bayern Monaco ai quarti diin Champions League. Il centravanti inglese sottolinea gli aspetti positivi dei nerazzurri e inserisce la squadra allenata da Simone Inzaghi tra le. Queste le sue dichiarazioni in vista del doppio confronto: «, sono in testa al loro campionato. Giocano un buon calcio, difendono bene e sicuramentespecialmente a Sannella partita di ritorno. Però siamo ai quarti di, bisogna affrontare le squadree l’è una di queste! Laè il, però poterlo giocare in casa è bello per tutti, pensiamo passo per passo».