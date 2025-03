Justcalcio.com - Kane ´get meglio con l’età´, dice Kompany dopo il display Leverkusen

Sito inglese:Vincentcrede che il talismano del Bayern Monaco Harrysia migliorato con l’etàaverli aiutati ad adagiare nei quarti di finale della Champions League.ha aperto le marcature al 52 ° minuto del loro round di 16 secondi per le gambe con Bayerprima di allestire Alphonso Davies per sigillare una vittoria aggregata per 5-0. Ora è stato direttamente coinvolto in 24 gol in 23 apparizioni in Champions League per il Bayern (18 goal, sei assist), la maggior parte di qualsiasi giocatore dall’inizio dell’ultimo mandato.è solo il secondo inglese ad essere stato coinvolto in oltre 50 gol nella competizione (39 gol, 11 assist), insieme a David Beckham (52-16 gol, 36 assist).Lo sciopero del secondo tempo del capitano dell’Inghilterra è stato anche il suo decimo gol della competizione, diventando il primo giocatore inglese a raggiungere le doppie cifre in una singola edizione della Coppa europea o della Champions League.