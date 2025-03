Internews24.com - Kane a Sky: «Fieri di essere ai quarti, con l’Inter sarà dura, specialmente a San Siro! Giocano un buon calcio e difendono bene. La finale in casa è un sogno»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneL’attaccante del Bayern Monaco, Harry, ha voluto dire la sua dopo il successo agli Ottavi di Champions contro il Bayer LeverkusenIntervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Bayer Leverkusen Bayern Monaco, il centravanti dei bavaresi Harryha espresso le proprie emozioni per il passaggio aididi Champions League dove i tedeschi sfideranno.SODDISFAZIONE – «La cosa più importante è esserci qualificati per idi, abbiamo fatto una prestazione molto positiva. Battere questo tipo di squadra con un punteggio totale di 5-0 dimostra chi siamo: abbiamo pienamente meritato e dobbiamo goderci questa vittoria, perché non è mai semplice, soprattutto in un derby. Siamodi questo, e sono contento diarrivato a 10 gol»ICONTRO? «, sono in testa al loro campionato,un