Kaj, chi sono i membri del gruppo in gara all’Eurovision 2025 per la Svezia

Il perfetto mix fra comicità e musica. È ciò che descrive al meglio i Kaj,che rappresenterà laSong Contest. Sul palco di Basilea, dove si esibiranno nella semifinale di martedì 13 maggio, porteranno il brano Bara Bada Bastu, con cui hanno vinto il Melodifestivalen in patria. Prima canzone in lingua svedese alla kermesse dal 1988, celebra conrità folk e il tipico stile scanzonato e irriverente della band uno dei must dei Paesi nordici: la sauna. Dominatori delle classifiche nazionali, i Kaj hanno avuto la meglio del favorito Måns Zelmerlöw, che nella conferenza stampa post-festival ha sfogato la sua frustrazione attaccando la giuria. «Quello che faccio non è minimamente paragonabile a loro», ha sbottato l’artista come riporta Eurofestivalnews. «Vedremo a maggio se le giurie internazionali avranno fatto la scelta giusta.