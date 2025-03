Kaeser compressori | la multinazionale tedesca apre un centro a Nola

Leggi su Ildenaro.it

leader mondiale nella produzione di aria compressa,ilCenter in Campania, a, consolidando così la propria presenza nella regione e nel-Sud. “Abbiamo costituito un team campano altamente qualificato, composto da tecnici, ingegneri e professionisti commerciali – afferma Giovanni Micaglio, amministratore delegato dell’azienda -. Un polo pensato con prospettiva di lungo periodo, nel duplice obiettivo di creare competenza e supporto, per fornire i migliori servizi sul mercato e sensibilizzare i clienti sulla gestione efficiente dell’aria compressa e relativa riduzione dei consumi energetici. Questi sono solo alcuni degli obiettivi delCenter di, la settima filiale italiana di, realtà che lo scorso anno ha superato gli 80 milioni di euro nel nostro Paese, con la casa madreche si pone come target i 2 miliardi a livello mondiale”.