Juventusnews24.com - Juventus Women, Girelli MVP di febbraio: l’attaccante bianconera è la calciatrice del mese AIC. Il riconoscimento – FOTO

di RedazioneNews24, Cristianaè ladelAIC. IlperCristianaè laAIC deldispeciale perdella, che continua a trascinare le bianconere in Serie A femminile. Lo Scudetto è sempre più vicino. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da AIC Associazione Calciatori (@assocalciatori)COMUNICATO – «Ennesimoper una campionessa immensa.Cristianaè stata nominatadeldall’AIC per ildiDiciassette gol stagionali, ma soprattutto un’impennata pazzesca da novembre: Cristiana è la giocatrice che ha segnato più gol nei cinque grandi campionati europei da allora in avanti: 14, almeno tre in più di ogni altra.