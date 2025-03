Calciomercato.it - Juventus venduta, ma non ad Agnelli: “Il primo ad andare via è Giuntoli”

Leggi su Calciomercato.it

Non solo Thiago Motta in bilico: aria di rivoluzione in casa bianconera. La posizione di Elkann e questione bilanci dopo l’eliminazione dalla ChampionsAncora dieci giornate alla fine del campionato, ma tanti tifosi dellanon vedono già l’ora di chiudere questa stagione. Doveva essere quella del rilancio dopo gli anni difficili con Allegri in panchina, ma i risultati sono addirittura peggiorati finora.e Thiago Motta (foto Ansa) – Calciomercato.itTre obiettivi su quattro sono già stati falliti: eliminazione in semifinale di Supercoppa Italiana; eliminazione da campioni in carica dalla Coppa Italia ad opera del modesto Empoli in lotta per non retrocedere; fallito accesso agli ottavi di finale di Champions League, eliminati dal Psv Eindhoven poi umiliato dall’Arsenal. Non resta che il quarto posto per qualificarsi alla massima competizione europea per club della prossima stagione.