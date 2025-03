Calciomercato.it - Juventus, sorpresa Yildiz: via per 50mln, pronto il sostituto

Leggi su Calciomercato.it

Allasono tutti sul mercato. Le cessioni di Soulè e Huijsen della scorsa estate non sono state un episodio isolato. Nel corso del prossimo calciomercato estivo, in caso di offerte importanti, la società ascolterà ogni offerta.: nessuno è incedibile, nemmeno KenanLa stagione di Kenanha consacrato l’esterno come una delle migliori promesse del nostro campionato. Il rendimento dell’esterno turco, tuttavia, potrebbe non bastare allaper appiccicare al numero 10 bianconero lo status di incedibile.In estate, oltre ai big Dusan Vlahovic, Andrea Cambiaso e Douglas Luiz, potrebbe finire sul mercato anche qualche lietadi questa stagione. Dal giovane Samuel Mbangula fino a(Photo by Fabio Ferrari/LaPresse)Nel corso delle ultime settimane,ha salutato il suo vecchio entourage passando nelle mani della famiglia.