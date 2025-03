Tvplay.it - Juventus, senza Champions sarà rivoluzione: 5 addii in vista

Lapianifica le mosse da concretizzareLeague: previste almeno 5 partenze. Lo scenario.La sconfitta patita davanti ai propri tifosi per mano dell’Atalanta ha scaraventato nell’incubo la. I bianconeri, grazie alle 5 vittorie consecutive ottenute nelle scorse settimane, avevano ricominciato a cullare il sogno di vincere lo scudetto tornando a -6 dall’Inter capolista. Il pesante ko, invece, ha fatto uscire in maniera definitiva la squadra di Thiago Motta dalla corsa per il titolo e, soprattutto, messo di nuovo a rischio il quarto posto che vale la qualificazione alla prossima edizione dellaLeague.: 5in– TvPlay.it (Ansa)La Vecchia Signora attualmente è quarta ma, nelle 10 gare che mancano alla conclusione della Serie A, dovrà guardarsi dagli assalti della Lazio (a -1), del Bologna (-2) e della Roma (-6).