Rompipallone.it - Juventus, pronta la rivoluzione in estate: si allunga la lista degli addii

Allaè tempo di bilanci. E con una stagione non del tutto decollata, si pensa già ad una nuova.Sono tempi duri quelli che lasta trascorrendo dallo scorso agosto. Lainaugurata dall’arrivo di Thiago Motta, reduce da un’annata storica al Bologna, non ha dato i risultati sperati. I risultati ottenuti sul campo ne sono la più lampante dimostrazione: i bianconeri hanno salutato con largo anticipo la Champions League e Coppa Italia, e anche la Supercoppa italiana non è andata nel migliore dei modi.Nuovi cambiamenti all’orizzonteIl bilancio è chiaro: tante sono le bocciature, pochi invece i giocatori che hanno dimostrato di poter vestire la maglia bianconera. Motivo per cui, all’ordine del giorno, adesso c’è l’imperativo di dare avvio alla seconda fase dellaavviata da Cristiano Giuntoli sin dal suo approdo alla dirigenza zebrata.