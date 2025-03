Terzotemponapoli.com - Juventus: Bonucci “Ecco cosa penso”

”“Lo Stadium che si svuota, il crollo, il futuro di Motta, l’ipotesi Conte, Koopmeiners e Vlahovic: vi dico tutto”.Ha vinto tantissimo con la maglia bianconera e ha attraversato momenti difficili. Leonardofornisce la sua analisi sul presente dellaa La Gazzetta dello Sport.JUVE-ATALANTA – «Con l’Atalanta abbiamo fatto una pessima figura ,ho visto la partita in tv coi miei figli, disperati come me. Mi ha fatto male al cuore. È una giornata dura per noi juventini. Ho visto la squadra in grande difficoltà».LO STADIUM CHE SI SVUOTA – “No, non credo sia mai successa unasimile, una brutta scena che mi ha riportato ai tempi del Covid. Le emozioni dei tifosi vanno rispettate, lo Stadium delle ultime partite mette pressione a chi ha poca esperienza e leadership.