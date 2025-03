Sport.quotidiano.net - Juve, via con un’altra rivoluzione. C’è anche Xavi per il dopo Motta

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’ennesimad’estate. Una tradizione impostasi recentemente, in casa, e forse l’unica che però ora si riesce a onorare. Se non in panchina –si gioca tutto nelle ultime dieci di A, eun quarto posto con annesso pass Champions potrebbe non bastare – almeno in campo la Signora cambierà ancora. Il mercato fallimentare e costosissimo dello scorso anno (i soli Koopmeiners, Nico Gonzalez e Douglas Luiz sono costati 134 milioni) obbliga a rivedere ulteriormente i piani, e stavolta davvero si opererà al ribasso. Scontato però che le valutazioni del club partano da Thiago: blindato a parole da Giuntoli un paio di settimane fa, ma sempre meno solidoil triplete di figuracce: l’uscita ai playoff di Champions per mano di un Psv non trascendentale, in Coppa Italia ai quarti contro un Empoli dimezzato, e lo 0-4 dello Stadium, débacle storica con l’Atalanta.