Juve senza pace | altro intoppo per Vlahovic

: arriva un’altra brutta notizia per i bianconeri: riguarda, ecco cos’è accadutoper– SerieAnewsNon è ancora l’ora della profonda rivoluzione, ma il tempo può essere quasi definitivamente scaduto. Laè quasi ad un bivio: lo è di sicuro Thiago Motta, probabilmente lo è anche Cristiano Giuntoli. Il football director bianconero ha un peccato originale: le sue scelte non hanno pagato finora, sia sul mercato che nella scelta del tecnico.Motta è stata una sua scommessa, finora decisamente persa. Ed anche gli acquisti su cui ha puntato con decisione finora non hanno reso secondo le aspettative. Basti pensare a Koopmeiners: inseguito per anni, fin dai tempi di Napoli, l’olandese è arrivato in bianconero la scorsa estate.Ben 60 milioni di euro versati all’Atalanta per colui che era considerato il miglior centrocampista d’Italia.