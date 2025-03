Rompipallone.it - Juve: scippo all’Inter, Yildiz sblocca lo scambio

Leggi su Rompipallone.it

I bianconeri effettueranno una rivoluzione in estate e il turco davanti ad una proposta importante potrebbe essere ceduto. La possibile trattativaLantus si prepara all’ennesima rivoluzione. Dopo quella fatta in estate senza particolare successo, i bianconeri nel prossimo calciomercato dovrebbero dare vita a diversi cambiamenti. L’obiettivo della Vecchia Signora è quella di riuscire a dare vita ad un ciclo comunque molto importante e che possa portare a successi sia in Italia che in Europa. Per farlo, però, si deve effettuare diverse cessioni e tra i giocatori che, in caso di buona offerta, potrebbero partire c’è anche.Secondo le informazioni di todofichajes, il Manchester City sarebbe interessato al turco in vista del prossimo calciomercato. Parliamo di una operazione economica molto importante e per questo motivo non è da escludere uno