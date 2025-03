Juve la Champions non è un ostacolo | via libera Osimhen

Leggi su Sportface.it

Il cammino dellantus in campionato ha subito una brutta battuta d’arresto dopo il 4-0 dell’Atalanta, ma il pareggio della Lazio contro l’Udinese ha regalato ai bianconeri un piccolo sospiro di sollievo. Il quarto posto resta nelle mani della squadra di Thiago Motta, che ora punta con decisione alla qualificazione alla prossimaLeague. Un obiettivo fondamentale, non solo per il prestigio, ma anche per le casse del club, che ha bisogno degli introiti europei per pianificare il futuro. E proprio sul futuro si concentra Cristiano Giuntoli, già al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il responsabile dell’area sportiva sta valutando diverse opzioni, ma c’è un’incognita pesante: Motta sarà ancora sulla panchina dellantus? L’allenatore piace per la sua idea di calcio, ma tale idea purtroppo non ha trovato sfogo in questa stagione e non è scontato che l’ex Bologna resti, soprattutto se la società dovesse virare su un profilo più esperto.