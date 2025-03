Oasport.it - Judo, 16 azzurri iscritti al Grand Slam di Tbilisi. Torna Tavano, presenti anche altre due reduci di Parigi 2024

Da venerdì 21 a domenica 23 marzo è in programma ildi2025, valevole come quinto appuntamento stagionale del World Tour di. La capitale georgiana ospiterà il quartodell’anno dopo, Baku e Tashkent, in attesa di un aprile in cui il circuito maggiore si fermerà per dare spazio alle varie rassegne continentali (gli Europei si terranno a Podgorica dal 23 al 27 aprile).Ad oggi, con le iscrizioni ormai chiuse da alcuni giorni, sono ben sedici (distribuiti equamente tra settore femminile e maschile) ikache figurano nell’entry list di. Tra gli uomini vedremo in azione Valerio Accogli (66 kg), Francesco Cargnelutti (66 kg), Leonardo Valeriani (73 kg), Edoardo Mella (73 kg), Leonardo Casaglia (81 kg), Giacomo Gamba (81 kg), Tiziano Falcone (90 kg) e Jean Carletti (100 kg).