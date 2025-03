Quotidiano.net - Jovanotti rifiorito: "Io e Topo Gigio? Perché no"

È una città che balla. A Milano e dintorniha cantato cinque volte tra gli spalti dello stadio di San Siro e una (con Eros & Pino) tra quelli del “Brianteo” a Monza, entusiasmando la sua tribù pure sotto le stelle dell’Aeroporto di Linate nel 2019 e dell’aviosuperficie di Bresso tre anni fa. Eppure, per lui, il sancta sanctorum del pensiero positivo rimane il Forum, tornato a strepitare ieri sera nella prima delle 12 repliche ad Assago del PalaJova Tour 2025 portato al debutto la settimana scorsa a Pesaro. "L’idea dello spettacolo l’avevo già sviluppato nella primavera del 2023 e non ha cambiato niente" ammette lui, che da oggi al 29 maggio ha in agenda in quel giardino fiorito di boccioli tecnologici altri 49 show (tra cui 8 date a Firenze, dal 22 marzo e 3 repliche a Bologna, il 3, 5 e 6 aprile).